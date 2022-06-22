Fall Guys oyun bulmuyor hatası nasıl çözülür? Fall Guys maç bulmuyor

Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic'in Epic Games tarafından satın alınmasıyla beraber Steam mağazasından kaldırılıp Epic Games mağazasında ücretsiz olarak yayınlanan parti oyunu Fall Guys'ta oyuncular oyun bulamama sorunu ile karşılaşıyor. Peki neden Fall Guys neden oyun bulmuyor? İşte detayları…

FALL GUYS NEDEN MAÇ BULMUYOR

Fall Guys'ın 21 Haziran'da ücretsiz olmasının ardından yüzbinlerce kullanıcının oyun sunucularına akın etmesiyle beraber oyunun sunucularında problem oluştuğu bildirildi. Fall Guys'ta oyun bulamama sorunun nedeni ise oyuncuların bir anda oyuna girmeleri nedeniyle sunucularda sorun yaşandığı biliniyor.

FALL GUYS OYUN BULMUYOR HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Çözüm olarak ise VPN'iniz açıksa kapatmanızı öneririm. Eğer hala işe yaramıyorsa oyunun sunucularının tekrardan düzelene kadar beklemeniz gerekmektedir.