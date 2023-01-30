Europa Universalis 4'ün 1.35 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Paradox Interactive ekibinin geliştirip yayıncılığını üstlendiği strateji simülasyon oyunu Europa Universalis 4'e Osmanlı İmparatorluğunun ekleneceği 1.35 güncellemesinin ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, eu 4 1.35 ne zaman çıkacak? Europa Universalis 4 1.35 güncellemesi ne zaman çıkacak? EU4 Osmanlı ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

Paradox Interactive'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı geliştirici günlüğünde 1.35 güncellemesi ile oyuna Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği ve içeriklerine göz atmamızı sağladı.

EU4 1.35 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Europa Universalis 4'ün 1.35 güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda geliştirici ekipten henüz bir açıklama gelmedi, ancak güncellemenin önümüzdeki haftalarda oyuna eklenmesi bekleniyor.

Yayınlanacak 1.35 güncellemesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun görev ağacı paylaşıldı ve Osmanlı'nın Varna savaşındaki zaferinden bir gün sonra başlayacağı bildirildi.

EUROPA UNIVERSALIS 4 KONUSU NE?

Europa Universalis IV dört dramatik yüzyıl boyunca bir ulusun kontrolünü sana veriyor. Ülkeni yönet ve eşi benzeri görülmemiş özgürlük, derinlik ve tarihsel tutarlılıkla dünyanın hakimi ol. Dünyanın tarihini yeniden yaz ve çağlara meydan okuyacak bir imparatorluk inşa et.