Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzgün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı - Haberler

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Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzgün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzgün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı

Simülasyon oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyun olan Euro Truck Simulator 2'nin Türkiye fiyatında büyük bir değişiklik gerçekleşti. Euro Truck Simulator 2'nin Steam fiyatı 40 TL'den 149 TL'ye yükseldi.

Tır simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'ye gelen yeni zam ile simülasyon severler şoka uğradı. Oyunun orijinal fiyatı ile beraber DLC içeriklerine de zam geldi.

YENİ FİYATI 149 TL OLDU

Euro Truck Simulator 2'yi her oyuncu bir kez de olsa oynamıştır veya Steam kütüphanesinde olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Euro Truck Simulator 2'nin Steam Türkiye fiyatına bugün gelen yeni zamlar ile 40 TL'den 149 TL'ye yükseldi.

Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzgün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı

DLC'LERİ DE ZAMLANDI

Scandinavia, Vive la France!, Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea, en son çıkan Iberia'nın fiyatı 134,00 TL'ye yükseldi. Yeni çıkacak olan Heart of Russia DLC'sinin de bu fiyattan çıkış yapması bekleniyor.

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Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzgün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı

Atmosferi ve simülasyon zevki ile oyuncuları mest eden tır sürme oyunu Euro Truck Simulator 2'ye gelen zam oyuncuları şoka uğrattı. ETS 2, her ne kadar birçok insanın kütüphanesinde yer alsa da yeni çıkacak DLC'lerin bir anda bu kadar zamlanması şaşırttı.

Steam'de Ekim 2012 yılında piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2, indirimlerle beraber 5,85 TL'ye kadar düştü. Düne kadar orijinal fiyatı 40 TL olan ETS 2'ye bir anda yüzde 275 zam gelerek yeni fiyatı 149,00 TL oldu.

Euro Truck Simulator 2 sevenleri üzün! Türkiye fiyatı yüzde 275 zamlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Euro Truck Simulator, Zam, Gamegar,, Haberler

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