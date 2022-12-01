Euro Truck Simulator 2'nin yeni DLC'si Feldbinder Trailers yayınlandı

1975 yılında kurulan Avrupa'nın önde gelen silo ve sıvı tanker üreticisi Feldbinder Spezialfahrzeugwerk GmbH şirketinin dorseleri Euro Truck Simulator 2'ye indirilebilir ücretli içerik olarak geldi.

FELDBINDER TRAILERS PACK DLC'Sİ YAYINLANDI

Hemen hemen her Steam kullanıcısının kütüphanesinde bulunan tır simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'ye Feldbinder Trailer Pack DLC'si geldi. Feldbinder Trailers Pack DLC'si Steam'de 29 TL ile çıkış yaptı.

Feldbinder Spezialfahrzeugwerk GmbH, Avrupa'nın önde gelen silo ve sıvı tankerleri üreticisi ve önde gelen bir treyler endüstrisi lideridir. Euro Truck Simulator 2 için Feldbinder Treyler Paketi'ni size sunmak için onlarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.

Feldbinder Trailers Pack DLC'si, 4 treyler tipi, 4 seri varyasyonu, çok çeşitli treyler ve şasi boyutları ve yüzlerce aksesuar kombinasyonunun yanı sıra kamyonunuzun içi için de birçok güzel kabin aksesuarı dahil olmak üzere resmi lisanslı içerik içerir.

FELDBINDER DLC'Sİ İLE OYUNA EKLENENLER

Feldbinder EUT (Silo Treyler) 6 gövde tipi ve 3 şasi varyasyonu ile

Feldbinder KIP (Silo Treyler) 6 gövde tipi ve 2 şasi varyasyonu ile

Feldbinder TSA LM (Gıda Tankeri) 2 gövde tipi ve 1 şasi varyasyonu ile

Feldbinder TSA ADR (Kimyasal Tanker) 4 gövde tipi ve 3 şasi varyasyonu ile

Bir kupa, kapak, dizüstü bilgisayar, tişört, spor çantası, havlu ve daha fazlasının Feldbinder markalı kabin aksesuarları!

Bu DLC Paketine ayrıca tüm römork çeşitleri için resmi Feldbinder logosunu içeren 5 römork boyama işi de dahildir. Bu kadar çok seçenek ve özelleştirmeyle, hepsini bir süre garajda keşfedeceğinizden eminiz.