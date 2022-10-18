Euro Truck Simulator 2, bugün 10. yıl dönümünü kutluyor

Her Steam kullanıcısının en az bir kere oynadığı bu tır simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, bugün 10 yaşında.

EURO TRUCK SIMULATOR 2, BUGÜN 10 YAŞINDA

İlk olarak 18 Ekim 2012'de piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2, Steam'den yaptığı duyuru ile 10. yaşını kutladı. Geliştirici ekibin yaptığı açıklamada,"Vay canına, eğlenirken zaman uçuyor! Bu nedenle küçük bir World of Trucks etkinliği için fikir bulduk: ETS2'nin 10 Yılı!" sözlerine yer verdi.

"Euro Truck Simulator 2, PC oyunlarının çoğunlukla perakende raflarına bir kutuda piyasaya sürüldüğü bir zaman olan oyun endüstrisinin farklı bir döneminden geliyor. ETS2'nin ilk perakende satışı 2012 sonbaharında gerçekleşti. İnanılmaz başarısı, piyasaya sürüldüğü ilk birkaç gün boyunca, bizim için tamamen beklenmedik bir şeydi. Ve oyunun Almanya, İngiltere, Polonya ve Fransa'daki listelerde 1 numaralı en çok satan noktaya ulaştığını izlediğimizde, oyunun böyle bir fenomen haline geleceğini çok az biliyorduk.

Daha sonra dijital dağıtım fırsatları geliştiriciler için gerçekten açıldı ve ETS2 birkaç ay sonra, 16 Ocak 2013'te Steam'de prömiyer yaptı. Bu, yılın üçüncü haftasında Steam'de en çok satan oyun unvanını kazandığında bizim için daha da çılgınca oldu. Birdenbire, niş bir türdeki küçük bir kamyon simülasyon oyunu, oyun basınının ve küresel oyuncu topluluğunun gözünde büyük hale getirdi."