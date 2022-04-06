Epic Games Unreal Engine 5'i resmi olarak piyasaya sürdü

Epic Games'in Salı günü duyurduğu Unreal Engine 5 indirilmeye sunuldu ve son sürüm oyun motorunda kullanıcıların deneyimleyebilmesi üzerine Unreal Engine 5'te geliştirilen Matrix Awakens da olmak üzere projeler kullanıcılara sunuldu.

UNREAL ENGINE 5 PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Epic Games, Unreal Engine 5'in yüksek performanslı görselleri ve gerçek zamanlı renderını gösteren bir Twitch ve YouTube canlı yayınıyla piyasaya sürdü. Unreal Engine 5 ayrıca, Epic'in oyun dünyasını bir ızgaraya bölerek ve yalnızca gerekli bölümleri yayınlayarak "seviyelerin yönetilme ve akış şeklini değiştirdiğini" söyleyen yeni bir dünya bölümü sistemini kullanacağını açıkladı.

Motordaki en büyük, en yeni teknolojiler bir aydınlatma sistemi olan Lumen ve geometri sistemi Nanite'dir. Lumen, "dolaylı aydınlatmanın anında doğrudan aydınlatma veya geometrideki değişikliklere uyum sağladığı inandırıcı sahneler" sunabilir. Nanite, milyonlarca çokgenden oluşan "film kalitesindeki kaynak sanatını" oyun dünyalarına "gerçek zamanlı kare hızını korurken ve gözle görülür bir sadakat kaybı olmadan" getirebilir.

İlk olarak 2020 yılında duyurulan Unreal Engine 5, teknolojisini 2021'de kullanıcılarına sundu ve şimdi ise Unreal Engine 5 resmi olarak piyasaya sürüldü.