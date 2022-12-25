Epic Games Store, 49 TL değerindeki Death Stranding'i ücretsiz yaptı

Epic Games'in 25 Aralık ücretsiz oyunu kullanıcıları sevindirdi. Kojima Productions tarafından geliştirilip 505 Games'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon macera oyunu Death Stranding, Epic Games'te 24 saatliğine ücretsiz oldu.

DEATH STRANDING, EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games'in yılbaşına özel verdiği ücretsiz oyunlarda bugün Death Stranding ücretsiz oldu. Ancak, Epic Games, kullanıcılarına 329 TL değerindeki Death Stranding Director's Cut'ı değil, 49 TL değerindeki Death Stranding'in düz versiyonu ücretsiz olarak verdi.

Epic Games'in 25 Aralık'ta ücretsiz olarak verdiği Death Stranding'i 26 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

DEATH STRANDING VE DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT ARASINDAKİ FARKLAR

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima oyun türünün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor, artık bu deneyim kusursuz DIRECTOR'S CUT sürümünde daha da kapsamlı. Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT sürümü PC'de YÜKSEK KARE HIZI, FOTOĞRAF MODU ve ULTRA GENİŞ MONİTÖR DESTEĞİ içeriyor. Ayrıca Valve Corporation'ın HALF-LIFE serisinden ve CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 oyunundan karışık içerikler içeriyor. Social Strand System™ ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla bağlantıda kal.