Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Demon's Tilt oyununu ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunları 31 Mart saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in her hafta Perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Demon's Tilt Kiti oldu.

EPIC GAMES 24 MART ÜCRETSİZ OYUNLARI

Demon's Tilt

Turbo şarjlı Pinball geri dönüyor. Şimdi daha büyük perilere, daha fazla kötü karaktere, daha fazla sırra ve tabii ki daha fazla mermiye sahip! Demon's Tilt, Shmup ve Hack N' Slash unsurlarıyla video pinball türünün sınırlarını zorluyor. Buraya tıklayarak oyunun Epic Games mağazasına ulaşabilirsiniz.