Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit'in İsim Haklarını Satın Aldı

İsveç merkezli Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit fikri mülklerinin isim haklarının yanı sıra dört yeni oyun firmasını bünyesine kattığını duyurdu.

Son zamanlarda büyük satın alımlarla adından söz ettiren ve son olarak Square Enix'ten Tomb Raider ve Deus Ex gibi IP'leri (fikri mülkleri) satın alan Embracer Group, bu stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Firmanın internet sitesinde yer alan duyuruya göre Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit IP'lerinin haklarını satın aldı. Bu bağlamda bu fikri mülklere ait film, oyun, dizi gibi her türlü medya içeriği ile lisanslı eşyaların haklarını eline almış oldu.

Şirket ayrıca dört yeni oyun firmasını daha bünyesine kattığını da açıkladı. Limited Run Games, Tripwire Entertainment, Singtrix ve Tuxedo Labs stüdyoları artık Embracer Group çatısı altında yer alacak.

Tüm bu duyurular şirketin birinci çeyreğine ait mali raporu paylaşmasının ardından geldi.

Öte yandan Embracer Group, PC/konsol pazarında yer alan bir firmayı daha satın aldığını ve bunun bedelinin tüm satın alımlar içerisindeki üçüncü veya dördüncü en büyük satın alım olduğunu açıkladı. Bu satın alım işleminin "ticari nedenlerle" henüz duyurulmayacağı belirtildi.

Ek olarak, firmanın şu anda geliştirme aşamasında olan 220 oyun projesi olduğu ve bunlardan 25 adet AAA oyunun 2025-26 mali yılına kadar piyasaya sürüleceği ifade edildi. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan gamescom 2022'de birden fazla oyun duyurusu yapılacağı da şirket tarafından açıklandı.

Embracer Group bu yılın mayıs ayında ise Square Enix'in batıda yer alan Crystal Dynamics, Eidos-Montréal ve Square Enix Montréal stüdyoları ile Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain ve Thief gibi çeşitli fikri mülkleri içeren "50'den fazla oyun markasını" 300 milyon dolara satın almıştı.