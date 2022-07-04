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Elraenn'e ne oldu? Elraenn parmağını mı kırdı?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Elraenn'e ne oldu? Elraenn parmağını mı kırdı?

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncısı Elraenn kullanıcı adlı Tuğkan Gönültaş'a ne oldu? Elraenn'e ne oldu? Elraenn parmağını mı kırdı? Detayları haberimizde…

Twitch'te 3 milyondan fazla takipçiye sahip Elraenn kullanıcı adlı Tuğkan Gönültaş'a ne oldu? Elraenn'e ne oldu? Elraenn parmağını mı kırdı? İşte detaylar…

ELRAENN'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ayak serçe parmağını kırdığını söyleyen yayıncı Elraenn, ayağını zigon sehpaya vurduğunu ve serçe parmağının kırıldığını söyledi. Ayrıca Elraenn, serçe parmağı kırıldıktan sonra kahvaltı yapmaya devam ettiğini açıkladı.

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ELRAENN KİMDİR?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı olan Tuğkan Gönültaş (Elraenn), 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Twitch platformunda tam zamanlı yayıncılık yapmaktadır. Eğitim hayatını, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 1 yıl Amerika'da yaşayan Tuğkan askerlik yapmak için Türkiye'ye geri dönmüştür. Vatani görevini tamamladıktan sonra Eightborn adlı tesktil markasıyla ticarete atılmıştır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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