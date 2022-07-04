Twitch'te 3 milyondan fazla takipçiye sahip Elraenn kullanıcı adlı Tuğkan Gönültaş'a ne oldu? Elraenn'e ne oldu? Elraenn parmağını mı kırdı? İşte detaylar…

ELRAENN'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ayak serçe parmağını kırdığını söyleyen yayıncı Elraenn, ayağını zigon sehpaya vurduğunu ve serçe parmağının kırıldığını söyledi. Ayrıca Elraenn, serçe parmağı kırıldıktan sonra kahvaltı yapmaya devam ettiğini açıkladı.

ELRAENN KİMDİR?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı olan Tuğkan Gönültaş (Elraenn), 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Twitch platformunda tam zamanlı yayıncılık yapmaktadır. Eğitim hayatını, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 1 yıl Amerika'da yaşayan Tuğkan askerlik yapmak için Türkiye'ye geri dönmüştür. Vatani görevini tamamladıktan sonra Eightborn adlı tesktil markasıyla ticarete atılmıştır.