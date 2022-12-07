Elden Ring'e ücretsiz Colosseum güncellemesi geliyor

FromSoftware'in geliştirip yayıncılığını Bandai Namco ile ortaklaşa yaptığı souls-like rol yapma oyunu Elden Ring'e 7 Aralık Çarşamba günü Limgrave, Leyndell ve Caelid kolezyumlarının kapılarını açacağı ücretsiz Colosseum güncellemesi gelecek.

Fromsoftware, bu hafta Elden Ring için oyunun daha önce kilitlenmiş kolezyumlarını açacak ve oyunculara yepyeni mekanlar ve "yeni PvP modları" sunacak ücretsiz bir güncelleme yayınlayacak.

ELDEN RING COLOSSEUM GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Yayıncı Bandai Namco, Colosseum güncellemesini tanıtan bir videoda, Limgrave Leyndell ve Caelid'deki arenaların kapılarını açacağı ve herkesin tek olduğu ve takım savaşlarını içeren düelloların yapılacağını belirtti.

2022 yılının en çok beklenen ve en sevilen oyunları arasında yer alan Elden Ring, oyuncularına yeni bir uğraş sunuyor. Oyunun lansmanından bu yana kapıları kilitli olan kolezyumlar açılacak ve içerisinde düellolar gerçekleşecek.

Geliştirici FromSoftware, Ekim ayında Elden Ring için 1.07 yamasıyla daha dengeli bir PvP'nin önünü açtı ve bu da PvP için ayrı hasar ölçeklendirmesi ekledi. silahlar, büyüler, kalkanlar ve savaşın diğer yönleri artık rekabetçi çok oyunculu oyunundan ayrı olarak tek oyunculu ve işbirlikçi oyun için dengelendi. Daha önce, FromSoftware silahları, becerileri, büyüleri ve büyüleri bütünsel bir şekilde dengelemeye çalışmıştı.

Elden Ring, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te oynanabilir.