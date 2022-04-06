eFootball 2022'nin 1.0 yaması önümüzdeki hafta çıkacak

Oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen eFootball'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1.0 yamasının 14 Nisan tarihinde yayınlanacağı bildirildi.

"AMACIMIZ YENİ BİR FUTBOL OYUNU YARATMAK"

Konami'nin internet sitesinde 1.0 güncellemesi hakkında yaptığı duyuruda, "Oyunu daha fazla geliştirmek adına bizim için büyük önem taşıyan 0.9.0 sürümünün yayınlanmasından bu yana sizlerden çok sayıda geri bildirim aldık. Amacımız her zaman herkesin keyifle oynayabileceği 'Yeni Bir Futbol Oyunu' yaratmak oldu ve bu sayede bu hedefe bir adım daha yaklaşma fırsatı bulduk." açıklamalarında bulundu.

EFOOTBALL 2022 1.0 GÜNCELLEME NOTLARI

Konami'nin yayınladığı eFootball 2022 1.0 detaylı yama notlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Defans kontrollerindeki değişikliker ve "Pres İste" işlevinin eklenmesi

Pas verme iyileştirmeleri ve yeni "Dudak Uçuklatan Pas" komutu

Yüksek tatmin sağlayan ek şut eğrileri

Gelişmiş top sürme işleviyle stratejik evrim

Gelişmiş çevrimiçi bağlantı

Oyun planı için ek özellikler

Rüya takım ile yeni takım kurma