eFootball 2022'nin 1.0 yaması önümüzdeki hafta çıkacak
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Zorlu lansman sonrası eFootball, büyük bir çöküş yaşadı. Oyunun lansmanı sırasında oyuncular tarafından olumsuz yorum yağmuruna tutulan eFootball 2022'nin güncellemeler ile düzeltileceğine dair sözler verildi. eFootball 2022'nin 1.0 yaması önümüzdeki hafta geleceği bildirildi.
Oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen eFootball'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1.0 yamasının 14 Nisan tarihinde yayınlanacağı bildirildi.
"AMACIMIZ YENİ BİR FUTBOL OYUNU YARATMAK"
Konami'nin internet sitesinde 1.0 güncellemesi hakkında yaptığı duyuruda, "Oyunu daha fazla geliştirmek adına bizim için büyük önem taşıyan 0.9.0 sürümünün yayınlanmasından bu yana sizlerden çok sayıda geri bildirim aldık. Amacımız her zaman herkesin keyifle oynayabileceği 'Yeni Bir Futbol Oyunu' yaratmak oldu ve bu sayede bu hedefe bir adım daha yaklaşma fırsatı bulduk." açıklamalarında bulundu.
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EFOOTBALL 2022 1.0 GÜNCELLEME NOTLARI
Konami'nin yayınladığı eFootball 2022 1.0 detaylı yama notlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
- Defans kontrollerindeki değişikliker ve "Pres İste" işlevinin eklenmesi
- Pas verme iyileştirmeleri ve yeni "Dudak Uçuklatan Pas" komutu
- Yüksek tatmin sağlayan ek şut eğrileri
- Gelişmiş top sürme işleviyle stratejik evrim
- Gelişmiş çevrimiçi bağlantı
- Oyun planı için ek özellikler
- Rüya takım ile yeni takım kurma
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022