EA Sports, FIFA serisinin yeni ismini açıkladı

Ea Sports Football Club veya EA Sports FC, en son GrubbSnax podcast'inde içeriden Jeff Grubb'a göre, ileriye dönük spor serisinin oyunudur. Resmi bir duyurudan önce isim değişebilse de, bu şirketin oyun için dâhili olarak kullandığı isimdir.

EA SPORTS, FIFA SERİSİNİN YENİ İSMİNİ AÇIKLADI

Grubb'a göre, FIFA lisansının yüksek fiyatlara çıkmasının ardından EA, FIFA'nın pahalı lisans ücretlerini ödemeye devam etmek istemiyor. EA, oyuncuların FIFA serisini ismi için değil oynanış için oynadıklarını söyledi. Grubb, futbol federasyonun hangi geliştiriciyle ortaklık kuracağının havada olmasına rağmen, FIFA'nın artık kendi oyununu FIFA adı altında markalamak isteyeceğini öne sürüyor.

Ekim 2021'de Electronic Arts'ın EA Sports FC adlı bir ticari markası açtığı bildirilmişti. Aynı zamanda, EA Sports GM Cam Weber bir blog yazısında stüdyonun küresel EA Sports futbol oyunlarını yeniden adlandırma fikrini araştırdığını söylemişti.

Kısacası EA Sports'un bir sonraki oyunu FIFA 23 olmayabilir. Bunun yerine karşımıza EA Sports FC 23 olarak çıkabilir.