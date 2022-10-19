EA Birçok Oyun İçin Çevrimiçi Hizmetleri Durduruyor

Oyun sektörünün dev isimlerinden EA, Mirrors Edge ve Command & Conquer: Red Alert 3 gibi oyunların çevrimiçi hizmetlerini durdurmaya karar verdi.

Oyunlara çevrimiçi destek sunmak maliyetli bir iş olabiliyor. Özellikle de çıkışından uzun bir zaman geçtiyse ve oyun popülerliğini kaybetmişse süreç daha da pahalı hale gelebiliyor. Böyle durumlarda oyunlara çevrimiçi destek sunmak firmalara kardan çok zarar getiriyor. Hal böyle olunca da oyunu destekleyen sunucular kapatılıyor ve oyunun çevrimiçi desteği sonlandırılıyor. Oyun dünyasının devlerinden olan Electronic Arts da yaptığı açıklamada bünyesindeki bazı oyunların çevrimiçi desteğini sonlandıracağını duyurdu.

EA'ın çevrimiçi sunucularının durumlarını gösteren internet sitesine yapılan bir güncelleme ile bazı oyunların çevrimiçi desteğinin durdurulacağı duyuruldu. EA bu internet sitesinde oyunların ve sunucuların güncel durumlarını açık bir şekilde oyuncularla paylaşıyor. Bu sayede oyuncular yapılan değişikliklerden anında haberdar olabiliyor.

Bu defa yapılan paylaşımla pek çok popüler Electronic Arts oyununun sonlandırılacağı duyuruldu. Paylaşılan isimler arasında Red Alert 3, Mirror's Edge gibi yapımlar bulunmakta. Hizmetlerin durdurulması kasım ayında başlayacak ve 2023 Ocak'a kadar da devam edecek.

Sasha Grey Cyberpunk 2077 Ek Paketinde Seslendirme Yapacak

Sitede yapılan güncellemeye göre Red Alert 3 ve Mercenaries 2 9 Kasım tarihinde sunucu desteğini kaybedecek. Aynı ayın ilerleyen günlerindeyse yarış oyunu OnRush da artık çevrimiçi oynanabilme özelliğini kaybedecek. OnRush için verilen tarihse 20 Kasım.

Suncuların kapatılması Kasım ayından sonra da devam edecek. Aralık ayında Super Mega Baseball: Extra Innings ve Super Mega Baseball 3'ün de çevrimiçi hizmetleri kesilmiş olacak. Ayrıca Ocak ayında da Gatling Gears, Mirror's Edge, NBA Jam On Fire Edition ve Shank 2'de çevrimiçi sunucularını kaybedecek. Bu oyunları çevrimiçi oynamak için son tarihse 19 Ocak olacak.