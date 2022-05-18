Dying Light ve Witcher'ın geliştiricileri yeni bir oyun üzerinde çalışıyor - Haberler

Dying Light serisinin geliştiricisi Techland, geliştirmekte olduğu açık dünya fantezi rol yapma oyunu için işe alım yaptığı bildirildi. Techland'ın geliştireceği yeni oyunundan sorumlu ekipte The Witcher 2, The Witcher 3 ve Witcher 3'ün DLC'lerinde çalışmış olan iki isim yer alıyor.

TECHLAND, YENİ OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Techland'in önderliğinde gelişecek bu oyunda popüler açık dünya serisi Witcher'ın ekibinde çalışmış iki isim yer alıyor. Witcher'ın anlatı yönetmenleri Karolina Stachyra ve Arkadiusz Borowik'i işe alan Techland, yeni oyunu için çalışmalara başladı.

Dying Light'ın başarısı ve Dying Light 2'nin satış rakamları sonrası geliştirici şirket Techland, ekibi güçlendirmek için yeni iş alımlarını başlattı. Yeni geliştireceği açık dünya fantezi rol yapma oyununa eski CD Projekt Red çalışanlarını katarak bir yandan Dying Light 2 Stay Human'ın geliştirilmesine devam ederken öte yandan ise yeni oyunu için kolları sıvadı.

Ayrıca Techland, son birkaç ay içerisinde ekibine birçok farklı şirkette çalışmış isimleri ekleyerek güçlü bir ekip kurmaya çalıştığı anlaşıldı. Son birkaç ay içerisinde ekibe eklenen isimler arasında Bartosz Ochman, Mario Maltezos, David McClure, Kevin Quaid ve Marcin Surosz yer aldı.