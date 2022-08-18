Dying Light 2'nin yeni DLC'si Bloody Ties, önümüzdeki hafta yayınlayacak

Dying Light 2'nin merakla beklenen ilk DLC'si Bloody Ties duyuruldu. Oyunun lansmanından 6 ay sonra ilk içerik güncellemesi Gamescom Openin Night Live'da açıklanacak.

DYING LIGHT 2'NİN YENİ DLC'Sİ DUYURULDU

Dying Light'ın yayınladığı 36 saniyelik yeni DLC fragmanı ile Dying Light 2 Stay Human: Blood Ties'ın 23 Ağustos tarihinde Gamescom etkinliği ile duyurulacağı açıklandı.

"Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties - City'ye gelen ilk DLC ile ilgili bazı ayrıntıları açıklamanın zamanı geldi. Sizi hangi tehlikeler bekliyor? Onları nasıl yenebilirsin? Karşılığında ne alacaksın? Kesin olan bir şey var… Acımasız olacak!"

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