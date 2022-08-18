Dying Light 2'nin yeni DLC'si Bloody Ties, önümüzdeki hafta yayınlayacak
Gamegar Haberleri
Dying Light'ın YouTube hesabından yayınladığı Dying Light 2 Stay Human'ın yeni DLC'si Bloody Ties'ın tanıtım fragmanını yayınladı. Oyuna eklenecek yeni DLC, önümüzdeki hafta Gamescom 2022 etkinliğinde lansman yapacak.
Dying Light 2'nin merakla beklenen ilk DLC'si Bloody Ties duyuruldu. Oyunun lansmanından 6 ay sonra ilk içerik güncellemesi Gamescom Openin Night Live'da açıklanacak.
DYING LIGHT 2'NİN YENİ DLC'Sİ DUYURULDU
Dying Light'ın yayınladığı 36 saniyelik yeni DLC fragmanı ile Dying Light 2 Stay Human: Blood Ties'ın 23 Ağustos tarihinde Gamescom etkinliği ile duyurulacağı açıklandı.
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"Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties - City'ye gelen ilk DLC ile ilgili bazı ayrıntıları açıklamanın zamanı geldi. Sizi hangi tehlikeler bekliyor? Onları nasıl yenebilirsin? Karşılığında ne alacaksın? Kesin olan bir şey var… Acımasız olacak!"