Dying Light 2'nin New Game Plus güncellemesi bu hafta çıkıyor

Yeni güncelleme 27 Nisan Çarşamba günü Dying Light 2'ye gelecek. Sadece New Game Plus'ı Dying Light 2'ye getirmekle kalmayacak, aynı zamanda çok sayıda co-op sorununu ele alacak ve tamamen yeni oyun sonu içeriği de ekleyecek.

YENİ GÜNCELLEME BU HAFTA ÇIKIYOR

New Game Plus modu olarak adlandırılan mod, temel oyunu tamamlayan tüm oyuncular tarafından kullanılabilecek ve otomatik olarak yeni ölçeklendirme, yeni zorluk seçenekleri, görevleri tamamlamak için daha büyük bonuslar ve daha fazlasını içerecek.

Techland'in yaptığı açıklamada, "New Game+'da, oyuncular ilk maceralarının karakter ilerlemesini sürdürürken, birçok yeni ödülün tadını çıkaracaklar." dedi. "Aiden'ın sağlığını ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için iyi gizlenmiş ve her yeteneği test eden 30 yeni inhibitörü bulun. Düşmanlar artık meydan okumalarını Aiden'ın seviyesine göre ölçeklendiriyorlar, ancak daha zorlu bir çatışma arayanlar için Techland, altın işaretlerle karşılaşmalar hazırlandı.