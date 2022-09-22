Divinity: Original Sin 2 – Modern CRPG'lerin En Başarılı Örneği

Larian Studios, rol yapma oyunları geliştirmeyi seven ve her yeni oyununda eski oyunlarından ders çıkarıp üstüne koyabilen bir firma. Divinity serisi ile tanınan stüdyo, asıl ününü serinin başarılı oyunu Divinity: Original Sin ile kazandı. Bu başarının üstüne kimsenin beklemeyeceği kadar güzel eklemeler yaparak tarihin en başarılı CRPG'lerinden (Bilgisayar Rol Yapma Oyunları) birisi olan Divinity: Original […]

Larian Studios, rol yapma oyunları geliştirmeyi seven ve her yeni oyununda eski oyunlarından ders çıkarıp üstüne koyabilen bir firma. Divinity serisi ile tanınan stüdyo, asıl ününü serinin başarılı oyunu Divinity: Original Sin ile kazandı. Bu başarının üstüne kimsenin beklemeyeceği kadar güzel eklemeler yaparak tarihin en başarılı CRPG'lerinden (Bilgisayar Rol Yapma Oyunları) birisi olan Divinity: Original Sin 2'yi, Eylül 2017'de piyasaya sundular ve adlarını en başarılı rol yapma oyunları yapan stüdyoların arasına yazdırdılar.

Divinity: Original Sin 2, izometrik kamera açısına sahip sıra tabanlı bir rol yapma oyunudur. Oyuncu isterse çeşitli ırk ve sınıflar arasından seçimler yaparak kendi karakterini oluşturabilir, isterse de oyunda hazır bulunan ve her biri kendi hikayesine sahip olan 6 karakterden seçim yaparak bu benzersiz oyunun dünyasına giriş yapabilir.

Divinity: Original Sin 2 Tek Başınıza veya Arkadaşlarınızla Oynamak İçin Uygun!

Zor olduğu kadar eğlencesini de zorluğundan alan oyun, zorluğunu sadece sıra tabanlı savaşlarda kurulması gereken taktiklerden değil; aynı zamanda hikayenin akışında verilmesi gereken kararlardan da alıyor. Belki de oyunda verilmesi en önemli kararlardan birisi, ekibinizin kaç kişi olacağıdır. İster yalnız bir kurt olarak tüm macerayı tek başınıza yaşayın, isterseniz de 4 karaktere kadar ekibinizi genişletin ve ekip ruhunu hissedin. Belirtmekte fayda var, oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi 4 kişiye kadar co-op da oynayabilirsiniz!

Source gücünün ne olduğunu kavramak için çıktığınız bu yolculukta sadece ana hikayeye odaklanmak yapacağınız son şey olmalı. Oyunun asıl yaptırmak istediği şey, oyuncuyu Divinity evreninin içinde yaşıyormuş gibi hissettirmek. Bu amacına da benzersiz müzikleriyle, diyaloglarıyla ve oynanışıyla ulaştığını söyleyebiliriz. Oyunda ilerledikçe her köşeyi aramanız, karakterlerle etkileşime geçmeniz ve görevleri yapmanız tavsiye edilir. Böylece Divinity: Original Sin 2'nin gerçek tadını alarak oynamış olursunuz.

Sonuç olarak; bir kez bitirseniz dahi "acaba şu karakterle, şu dizilimi yapsaydım nasıl olurdu?" tarzı sorularla tekrar tekrar oynayabileceğiniz, son zamanların sadece en başarılı rol yapma oyunlarından biri olmakla kalmayıp en başarılı oyunlarından birisi diyebileceğimiz Divinity: Original Sin 2 herkesin keyifle oynayabileceği bir oyun.

İlgisini çekenler için oyunun Definitive Edition sürümünün fragmanı: