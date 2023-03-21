Disney Speedstorm sistem gereksinimleri neler? Disney Speedstorm kaç GB?
Gamegar Haberleri
Gameloft tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon arcade yarış oyunu Disney Speedstorm'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Disney Speedstorm sistem gereksinimleri neler? Disney Speedstorm kaç GB? Detayları haberimizde...
Disney Speedstorm'a Hoş Geldin! Disney ve Pixar dünyalarından esinlenen, kahramanların en hızlı pistlerde kıyasıya kapıştığı, bu yarış oyununa dalın. Karakterlerin eşsiz becerilerinde ustalaşın ve Asphalt serisi yaratıcılarının sunduğu heyecanlı bir arcade yarış deneyiminde zafere ulaşacağınız Disney Speedstorm sistem gereksinimleri neler? Disney Speedstorm kaç GB? İşte detaylar...
Disney Speedstorm'u minimum sistem gereksinimleri ile oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1300x işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)
- İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1300x
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)
- İşlemci : Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600x
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 3070 veya AMD Radeon 6700X
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Disney Speedstorm'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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Disney Speedstorm, 18 Nisan 2023 tarihinde Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.