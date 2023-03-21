Gameloft tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon arcade yarış oyunu Disney Speedstorm'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Disney Speedstorm sistem gereksinimleri neler? Disney Speedstorm kaç GB? Detayları haberimizde...

Disney Speedstorm'a Hoş Geldin! Disney ve Pixar dünyalarından esinlenen, kahramanların en hızlı pistlerde kıyasıya kapıştığı, bu yarış oyununa dalın. Karakterlerin eşsiz becerilerinde ustalaşın ve Asphalt serisi yaratıcılarının sunduğu heyecanlı bir arcade yarış deneyiminde zafere ulaşacağınız Disney Speedstorm sistem gereksinimleri neler? Disney Speedstorm kaç GB? İşte detaylar...

DISNEY SPEEDSTORM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Disney Speedstorm'u minimum sistem gereksinimleri ile oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1300x işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 ekran kartı gerekmektedir.

DISNEY SPEEDSTORM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1300x

: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1300x Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

DISNEY SPEEDSTORM ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600x

: Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600x Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 3070 veya AMD Radeon 6700X

: NVIDIA GeForce GTX 3070 veya AMD Radeon 6700X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

DISNEY SPEEDSTORM KAÇ GB?

Disney Speedstorm'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

DISNEY SPEEDSTORM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney Speedstorm, 18 Nisan 2023 tarihinde Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.