Disney Dreamlight Valley, PC ve konsollar için duyuruldu!

Disney Dreamlight Valley, köylerini Night Throns adlı garip bitkilerle dolu bırakan The Forgetting adlı gizemli bir olaydan sonra Disney ve Pixar karakterlerinden oluşan bir grubun anılarını kaybettiği Dreamlight Vadisi'nde geçiyor.

Disney Dreamlight Valley'de oyuncular kendi karakterlerini özelleştirebilecek, kasaba halkıyla arkadaşlıklar kuracak ve kayıp anılarını kurtarmalarına yardımcı olacak.

Bu yeni yaşam simülasyonu macera oyununda zengin hikayeler keşfederken, Disney ve Pixar kahramanları ve kötü adamlarıyla birlikte mükemmel mahalleyi kurarak Disney'in büyüsüyle dolu bir dünyayı keşfedin.

Köydeki evinizi Frozen'dan ilham alan antika mutfak tasarımları gibi çok sayıda iç dekor öğesiyle donatın ve oyunu oynarken yeni öğelerin kilidini açarak kendi yaratıcı dokunuşunuzla köye renk katın ve Disney ve Pixar komşularınızla arkadaşlıklar kurun.

Disney Dreamlight Valley'in erken erişimi 2022 yazında çıkması planlanırken tam sürümü ise 2023 yılında çıkacağı bildirildi. Erken erişime Xbox Game Pass üyeliği olanlar, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC oyuncuları erişim sağlayabilecek.