Discord, 2022'nin ilk yarısında 55 milyondan fazla hesabı kapatıldı

Oyuncular için olmazsa olmaz hale gelen sesli sohbet uygulaması Discord, altı ay içerisinde 55 milyondan fazla hesabı ve 68 binden fazla sunucuyu kapattı. Hesapların ve sunucuların birçoğu "spam ve spam ile ilgili suçlar" nedeniyle kapatıldı.

Discord'un her üç ayda bir yayınladığı güvenlik raporlarında son altı ay içerisinde 55 milyondan fazla hesabın kapatılarak Discord'u daha güvenli bir platform yapma hedefi çalışmaları devam ediyor.

DISCORD, 55 MİLYONDAN FAZLA HESABI KAPATTI

Discord'un yayınladığı üç aylık raporlarda 2022'nin ilk yarısı Ocak – Haziran ayları içerisinde toplamda 55.573.411 hesap ve 68.379 sunucu kapatıldı.

Ocak – Mart ayları içerisinde hazırlanan raporda 26.017.742 adet hesabın spam nedeniyle kapatıldığı, 1.054.358 hesabın ise spam içermeyen politika ihlalleri nedeniyle ve 40.009 sunucunun da kapatıldığı bildirildi.

Nisan – Haziran ayları içerisinde yayınlanan 2022'nin ikinci çeyrek raporunda 26.017.742 hesap spam nedeniyle kapatıldı. Bunun dışında 767.363 hesap ise politika ihlalleri nedeniyle kapatılırken, 27.370 sunucu da kapatıldı.

2022'nin ilk yarısında toplamda 55.5 milyondan fazla hesabın ve 68 bin sunucunun spam ve politika ihlalleri nedeniyle kapatıldı.