İlk defa 2018 yılında BlizzCon'da duyurulan Diablo Immortal, pek olumlu tepki almadı ancak, duyurulmasından bu yana biraz zaman geçti ve oyunla ilgili daha fazla bilgi yayınlandı. Birçok insan oyunla ilgili fikir değiştirirken, diğerleri ise seçimlerinin arkasında durdu. Android ve iOS cihazlara çıkış yapacak olan Diablo Immortal ne zaman çıkacak? Diablo Immortal çıkış tarihi nedir? İşte detaylar…

DIABLO IMMORTAL KONUSU

Eski seriye aşina olmayanlar için Diablo, ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen aksiyon rol yapma oyunudur. Diablo Immortal, seri için duyurulan en son oyun oyundur ve serinin ilk telefon oyunudur. Diablo Immortal'daki aksiyon Diablo II ve Diablo III arasında geçmesi planlanıyor ve bu oyunun ana hikâye aracılığıyla önceki seriye bağlanıyor

DİABLO IMMORTAL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diablo Immortal'ın çıkış tarihi için henüz tam tarih verilmemiştir. Ancak, Android ve iOS cihazlara çıkış yapacak olan Diablo Immortal'ın 2022 yılı içerisinde çıkış yapması planlanırken, Diablo Immortal'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diablo Immortal'ın çok yakında çıkacağı belirtiliyor.

DIABLO IMMORTAL ÖN KAYIT NASIL YAPILIR

Diablo Immortal'ın ön kayıtları başladı Google Play Store ve App Store'dan ön kaydınızı yapabilir,oyun erişime açıldığı zaman erkenden oynayabilirsiniz.

DIABLO IMMORTAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Diablo Immortal'ın iOS ve Android cihazlardaki dosya boyutu ise 3.1 GB'dır. Oyunu yükleyebilmek için iOS 11.0 ve üstü sürümler gerekmektedir. Ayrıca Diablo Immortal oynaması ücretsizdir.