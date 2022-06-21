Diablo Immortal'ın 24 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi

2 Haziran tarihinde iOS ve Android cihazlarda piyasaya sürülen Diablo Immortal, tüm mobil cihazlara ulaştı ve hızla platformdaki en tartışmalı oyunlardan biri haline geldi. Blizzard'ın oyun dünyasına en son katkısı ilk iki haftasında 8.5 milyon dolar indirmeye ulaştı ve bugüne kadar Diablo Immortal'ı oynayan 10 milyondan fazla kişi olduğu bildirildi.

KISA SÜREDE 24 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Diablo Immortal'ın oynaması ücretsiz olarak çıkış yapmasına rağmen 24 milyon dolar gelir elde etmesinin arkasındaki nedenin oyun içi mikro işlemlerin olduğu açıklandı. Diablo Immortal, Blizzard'ın tarihindeki en yüksek kazançlı mobil oyunlarından biri haline geldi ve hemen arkasından ise popüler kart oyunu heartstone yer alıyor.

Quin69 kullanıcı adlı bir Diablo Immortal yayıncısı, tek bir 5 yıldızlı mücevher almak için 25 bin dolardan fazla NZD harcadığı bildirildi. Bunu yapmasının sebebi ise oyunun mevcut kazanma sisteminin ne kadar yırtıcı olabileceğini kanıtlamaktı.

Oyun içi bu kadar çok para harcanabilirken Diablo Immortal'ın bu kadar kısa sürede 24 milyon dolar gelir elde etmesine şaşmamak gerek.