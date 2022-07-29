Diablo Immortal 2 ayda 100 milyon dolar gelir elde etti

Mobil oyuncular için oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen MMO oyunu Diablo Immortal'ın oyun içerisinde bulunan mikro satın alım işlemleri ile iki ay içerisinde 100 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı açıklandı.

DIABLO IMMORTAL 100 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

20 milyondan fazla kez indirilen Diablo Immortal'ın mobil verileri hedefleyen dijital analiz platformu Sensor Tower'a göre lansmandan bu yana 100 milyon dolardan fazla gelire ulaştığı ve bu kilometre taşına Fortnite'ın mobil sürümünden daha hızlı ulaştığı bildirildi.

Diablo Immortal'ın bu kilometre taşına ulaşması iki ay sürse de geçtiğimiz senelerde insanların elinden düşmeyen Pokemon Go, 100 milyon dolara sadece iki haftada ulaşmıştı. Fortnite'ın ise bu noktaya gelmesi 12 hafta sürdü.

DIABLO IMMORTAL KAÇ GB?

Diablo Immortal'ı oynamak isteyen oyuncuların App Store'dan 3.4 GB indirmesi bulunurken Google Play'de ise en az 2.4 GB boş alan gerekmektedir.