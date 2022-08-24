Destiny 2, Epic Games Store'a geliyor

Bungie tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz çok oyunculu FPS oyunu Destiny 2, Epic Games Store'a geleceği bildirildi. Oyunun Epic Games'e geleceğinin açıklanmasının ardından ise Epic Games'in oynaması ücretsiz oyunu Fortnite ile iş birliğini duyurdu.

Oynaması ücretsiz aksiyon MMO oyunu Destiny 2'nin yeni platformunun duyurulmasının ardından Epic Games'in oynaması ücretsiz iki popüler oyunu ile iş birliği yaptı.

DESTINY 2, EPIC GAMES STORE'A GELDİ

Bungie'nin geliştirip yayınladığı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu PC'de Steam mağazasından sonra şimdi de Epic Games Store'da yayınlanacağı duyuruldu.

Bungie ve Epic Games, kutlama yapmak amacıyla oyunculara 23 – 30 Ağustos tarihleri arasında DEstiny 2'nin sunduğu her şeyin tadına bakabilirler. Oynaması ücretsiz MMO'nun üç genişletme paketinin kilidi açıldı ve sınırlı süre için ücretsiz olarak deneyimleyebilirler.

DESTINY 2 FORTNITE

Fortnite, tanıyabileceğiniz Destiny temalı kozmetiklerin piyasaya sürülmesiyle Destiny 2'yi Epic Games Store'da ağırlayacak (23 Ağustos 2022'de saat 20:00'de ET'de Fortnite Eşya Mağazası'nda satışa sunulacak).

DESTINY 2 FALL GUYS

Ek olarak, Fall Guys oyuncuları 17 Eylül'den itibaren Titan, Hunter ve Warlock temalı Kostümler, yeni bir 'Baharatlı Ramen' kutlaması ve diğer aksesuarlar da dahil olmak üzere Destiny temalı kozmetiklerle Blunderdome'a inebilecekler.

DESTINY 2 LIGHTFALL

Destiny 2'nin bir sonraki içerik güncellemesi Lightfall açıklandı. Lightfall'un 28 Şubat 2023'te geleceği duyuruldu ve oyuncuların Neptün'de yollarını bulmalarını sağlayacak yeni bir kötü adam, yeni bir hedef ve yeni bir karanlık gücüne sahip olacak.

DESTINY 2 NE KADAR?

DESTINY 2 KONUSU

Güneş sisteminin gizemlerini keşfetmek ve duyarlı birinci şahıs nişancı savaşını deneyimlemek için Destiny 2 dünyasına dalın. Güçlü elemental yeteneklerin kilidini aç ve Guardian'ının görünümünü ve oyun tarzını özelleştirmek için benzersiz teçhizat topla. Destiny 2'nin sinematik hikayesinin, zorlu kooperatif görevlerinin ve çeşitli PvP modlarının keyfini tek başına veya arkadaşlarınızla çıkarın. Bugün ücretsiz indirin ve efsanenizi yıldızlara yazın.