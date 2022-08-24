Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?

Deep Silver Dambuster Studios tarafından geliştirilip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı Aksiyon zombi oyunu Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB? Dead Island 2 ne kadar? Detayları haberimizde…