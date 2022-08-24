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Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?

Deep Silver Dambuster Studios tarafından geliştirilip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı Aksiyon zombi oyunu Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB? Dead Island 2 ne kadar? Detayları haberimizde…

Los Angeles'ta yayılmaya başlayan ölümcül bir virüs, insanları zombiye dönüştürüyor. Salgının arkasındaki gerçekleri bulmaya ve bu sırada hayatta kalmaya çalıştığınız aksiyon zombi oyunu Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB? Dead Island 2 ne kadar? İşte detaylar…

Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri henüz yayınlanmadı. Oyunun sistem gereksinimleri yayınlandığında haber güncellenecektir.

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Duyurulacak
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : Duyurulacak
  • Depolama : Duyurulacak

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Duyurulacak
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : Duyurulacak
  • Depolama: Duyurulacak

Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?

Dead Island'ın cihazlarda kaç GB yer kaplayacağı henüz paylaşılmadı.

  • Dead Island 2 - 429 TL
  • Dead Island 2 Deluxe Edition - 465 TL
  • Dead Island 2 Gold Edition - 569 TL

Dead Island 2'de Türkçe seslendirme veya Türkçe altyazı bulunmamaktadır.

Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Dead Island 2 Gamegar Haberler

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