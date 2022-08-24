Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Deep Silver Dambuster Studios tarafından geliştirilip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı Aksiyon zombi oyunu Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB? Dead Island 2 ne kadar? Detayları haberimizde…
Los Angeles'ta yayılmaya başlayan ölümcül bir virüs, insanları zombiye dönüştürüyor. Salgının arkasındaki gerçekleri bulmaya ve bu sırada hayatta kalmaya çalıştığınız aksiyon zombi oyunu Dead Island 2 sistem gereksinimleri neler? Dead Island 2 kaç GB? Dead Island 2 ne kadar? İşte detaylar…
Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri henüz yayınlanmadı. Oyunun sistem gereksinimleri yayınlandığında haber güncellenecektir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Duyurulacak
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : Duyurulacak
- Depolama : Duyurulacak
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Duyurulacak
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : Duyurulacak
- Depolama: Duyurulacak
Dead Island'ın cihazlarda kaç GB yer kaplayacağı henüz paylaşılmadı.
- Dead Island 2 - 429 TL
- Dead Island 2 Deluxe Edition - 465 TL
- Dead Island 2 Gold Edition - 569 TL
Dead Island 2'de Türkçe seslendirme veya Türkçe altyazı bulunmamaktadır.