Dark Souls: Remastered İçin Sunucular Açılıyor

Dark Souls: Remastered sunucuları tekrar erişime açıldı. Oyuncular Remastered sürümde çok oyunculu modu deneyim edebilecek

Dark Souls: Remastered sunucuları tekrar aktif hale geldi. Aylardır çevrim dışı kalan oyun sunucuları gün içerisinde erişilebilir hale geldi. Geliştirici stüdyo FromSoftware açıklama yaparak duruma güncelleme getirdi. Dark Souls 2'nin sunucularının da tekrar açıldığı ve oyunun çevrimiçi özelliklerine kavuştuğu oyuncularla paylaşıldı.

FromSoftware yaptığı açıklamada aynı zamanda oyuncuları üzecek bir haber de paylaştı. Dark Souls: Prepare To Die Edition için sunucuların açılmayacağı ve oyunun bundan sonra çevrimiçi olarak oynanamayacağı belirtildi.

Çıkışının üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen Souls serisinin ilk halkası severek oynanmaya devam ediyor. Oyunun Preapre To Edition sürümü ise çevrim dışı deneyim sunmaktan mahrum kalacak. Dark Souls: Remastered ise aktif sunucuları ile birtakım bakım ve iyileştirmelerin bitişiyle beraber oyuncuları ağırlamaya hazırlanıyor.

İnsanların çıkışının üstünden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen Dark Souls 1 oynuyor olması şaşırtıcı gelebilir. Fakat oyunda farklı karakter tasarımları yapmak ve çevrimiçi PvP'de denemek bazı oyuncuların en büyük zevkleri arasında yer alıyor. Dark Souls'un sağladığı çeşitlilik ve zengin savaş mekanikleri de göz önünde bulundurulduğunda oyunu oynamak için oyuncular kolayca neden bulabiliyor.

Dark Souls: Prepare to Die Sunucuları Tamamen Kapatılıyor

Souls serisiyle oyuncuların gönüllerini fetheden FromSoftware ise Elden Ring'in başarısıyla değerine değer kattı. Geliştiricinin son oyunu FromSoftware'in bünyesinde bulunduğu Kadokawa'nın karını %1100 artırdı. Hayyranlar şimdiden seriye ait yeni bir oyun görmek için sabırsızlanmaya başladı. Oyunun severleri ise Elden Ring'in devasa The Lands Between dünyasında vakit geçirmeye devam ediyor. Stüdyonun önde gelen ismi Hidetaka Miyazaki ise bir sonraki FromSoftware oyununun geliştirme sürecinin neredeyse sona erdiğini açıkladı.