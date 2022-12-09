Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'den Idris Elba'lı yeni fragman geldi

Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketinde Amerikalı aktör Idris Elba da yer alacak. CD Projekt Red, The Game Awards 2022 sırasında Luther ve The Wire aktörünün genişleme paketinde NUSA'nın FIA ajanı Solomon Reed olarak yer alacağı açıkladı.

CYBERPUNK 2077 YENİ DLC'Sİ 2023 YILINDA GELECEK

Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty'nin yayınlanan yeni fragmanında DLC'nin 2023 yılında PC, PS5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürüleceği açıklandı.

Phantom Liberty içerik genişlemesi, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülmeyecek. Bunun nedeni olarak ise geliştirici ekip CD Projekt Red, bu platformlar için yeni güncellemeleri sonlandırdığını bildirdi. Genişleme paketinde Keanu Reeves'in Johnny Silverhand'i de yer alacak.

"Idris Elba'yı NUSA için bir FIA Temsilcisi olan Solomon Reed olarak tanıtıyoruz. Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen Cyberpunk2077 için bir casus-gerilim genişletmesi olan PhantomLiberty'de ekip kurun ve imkansız bir Cyberpunk2077ayatta kalma görevini üstlenin. 2023'te PC, PS5 ve Xbox Series X|S'ee geliyor."