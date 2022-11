Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty DLC'si ücretli olacak

Polonya merkezli video oyun şirketi CD Projekt Red'in açık dünya aksiyon macera oyunu Cyberpunk 2077'nin DLC'sinin fiyatı hakkında açıklama yapıldı.

PHANTOM LIBERTY ÜCRETLİ OLARAK ÇIKIŞ YAPACAK

Cyberpunk 2077'nin büyük DLC genişlemesi Phantom Liberty'nin ücretsiz bir eklenti olacağı düşünülüyordu. DLC'nin fiyatı hakkında açıklamada bulunan CD Projekt Red'in küresel PR direktörü Radek Grabowski, Phantom Liberty DLC'sinin ücretli olacağı bildirildi.

Yabancı basına açıklamada bulunan Grabowski, "genişlemenin fiyatlandırmasına gelince henüz kesin ayrıntıları açıklamadık. Ancak ücretli olacak." dedi. DLC için belirli bir fiyatlandırma bilgisi olmasa da, The Witcher 3, Hearts of Stone ve Blood and Wine için genişletmeler, piyasaya sürüldükleri sırada sırasıyla 10 dolar ve 20 dolar ile çıkış yapmıştı.