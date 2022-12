Cyberpunk 2077 Game of the Year Sürümü 2023'te Çıkış Yapacak

Cyberpunk 2077 Game of the Year sürümü 2023 yılında çıkış yapacak. CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski oyunun yeni sürümü hakkında konuştu.

Cyberpunk 2077 Game of the Year sürümü 2023 yılında çıkış yapacak. CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski oyunun yeni sürümü hakkında konuştu.

Stockwatch.pl tarafından yayımlanan raporlara göre CD Projekt Red Cyberpunk 2077'yi önümüzdeki yıl Game of the Year sürümü adı altında tekrar piyasaya sürecek. Yılın Oyunu sürümünde ise oyunun ilk ve son genişleme paketi olan Phantom Liberty yer alacak. Kicinski'nin bir yatırımcı toplantısında verdiği demece göre Polonyalı oyun firması bu sürümün yayımlanmasından sonra Cyberpunk 2077'yi tamamen rafa kaldıracak.

Aralık 2020'de felakete benzer bir çıkış süreci yaşayan oyun CD Projekt'i içinden çıkılması güç hukuki denklemlere sürükledi. Oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak adlandırılan yapım için rüzgarın yönü değişmiş gibi görünüyor. Yıl içerisinde Netflix üzerinde yayımlanan Cyberpunk: Edgerunners anime uyarlamasının da etkisiyle Cyberpunk 2077'nin satışları 20 milyonu geride bıraktı.

CD Projekt ise 28 yıllık şirket tarihinin en verimli üçüncü çeyreğine ulaşmış oldu. Dev başarının ardında Cyberpunk 2077'nin satış başarısı işaret ediliyor. Studio Trigger tarafından geliştirilen anime serisi oyun dünyasından geçer not aldı. Animenin başarısı sayesinde Cyberpunk 2077 bir hafta boyunca eş zamanlı bir milyon oyuncu rekorunu tekrar tekrar kırdı.

Görünen o ki Polonya merkezli oyun devi yapımın bu başarısı üzerine yeni bir sürüm daha yayımlayacak. Phantom Liberty adlı ücretli genişleme paketinin yanı sıra bir büyük güncelleme daha oyuna eklenecek. Akabinde ek paketin ve tüm güncellemelerin de dahil olduğu nihai bir sürüm, Cyberpunk 2077 Game of the Year Edition adı tam fiyat talebiyle satışa sunulacak.

CEO Kicinski sürecin "oldukça doğal" olduğunu ve aynı süreci The Witcher 3: Wild Hunt'ta da uyguladıklarını belirtti. Oyunun temel sürümü çıkış yaptıktan sonra Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketleri yayımlandı ve CDPR oyunu The Witcher 3: Game of the Year Edition halinde satışa çıkardı. "Aynısını Cyberpunk 2077'de de yapacağız," diyen Kicinski, oldukça başarılı bir yılın geride kaldığının altını çizdi. CEO, firmanın çok daha hırslı bir çalışma sürecine gireceğini de sözlerine ekledi.

CD Projekt halihazırda altı farklı oyun üzerinde çalışıyor. Boston'da yeni bir stüdyo açan firma yeni bir The Witcher üçlemesinin yanı sıra ilk The Witcher oyununu da yeniden oyuncularla buluşturacak. The Witcher Remake ile beraber Cyberpunk 2077'nin ikinci oyunu da ilerleyen yıllarda platformlarda yerini alacak. Firma iki önde gelen markanın yeni ürünleriyle beraber Hadar kod adlı yeni bir projenin tohumlarını atacak.