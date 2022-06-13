CS: GO nasıl ortaya çıktı? Yapım sürecinde neler yaşandı?

Her şey 2004 yılında başladı. O zamanlarda oyun sektörünün yükselen yıldızı olan Counter Strike, yeni ve daha çağdaş bir oyun geliştirmeye başladılar. Ve oyuna kendi oyun motoru olan Source'un adını verip "Counter Strike: Source" oyununu çıkardılar.

Bu yeni Counter Strike oyununu çok büyük hevesle geliştiren Valve'ın hevesi kursağında kaldı. Bu yeni oyun kimsenin beklentisini karşılayamamıştı. Bu nedenle de CS: Source'un oyuncu sayısı beklenenin çok altında kaldı.

Bunun üzerine Valve şirketi pes etmedi ve oyunu analog sistemler olan PlayStation ve XBOX'a taşıma kararı aldı. Bu iş için Hidden Path Stüdyosu ile görüşmelere başladılar. Görüşmelerin ardından Hidden Path şirketi kolları sıvadı ve CS: Source'un konsol sürümlerine başladı.

Ve nihayet 21 Ağustos 2012'de oyun "Counter Strike: Global Offensive" adıyla piyasaya sürüldü.

Ancak yine bir sorun vardı. Oyuncular bu yeni oyunu CS: Source'dan bile daha beter olduğunu söyleyip duruyorlardı. Oyun bir müddet böyle sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra bir e-spor takımı olan Ninjas in Pyjamas(NIP), CS:GO'ya geçiş kararı aldı. Bunun üzerine diğer takımlar da NIP'in gittiği yoldan gittiler ve hepsi CS:GO'ya geçiş kararı aldı. Böylece oyun,e-spor alanında geniş bir kitle yakalamayı başardı. Buna bağlı olarak da e-spor takımları dışındaki oyuncular da büyük bir hızla CS:GO'ya geçti.

2012 yılından günümüze dek birçok güncelleme alan CS:GO, son olarak günümüzdeki halini aldı.