Crash Bandicoot 4 Steam Çıkış Tarihi Açıklandı

Activision ve Toys for Bob'un yaptığı açıklamaya göre Crash Bandicoot 4 Steam üzerinden bilgisayarlar için çıkış yapacak.

İlk oyunu 1996 yılında çıkış yapan Crash Bandicoot oyun tarihinin en bilinen ve popüler serileri arasından yer alıyor. İlk üç oyunu Naughty Dog tarafından geliştirilen seri öncesinde PlayStation konsolları için özel oyun konumundaydı. Yaşanan gelişmelerden sonra Crash serisinin hakları Activison'a geçti.

Activision'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Crash Bandicoot artık bir Xbox markası olarak karşımıza çıkıyor.

Activision Blizzard ve Toys for Bob tarafından yapılan açıklamaya göre Crash Bandicoot 4: It's About Time Steam üzerinden bilgisayarlar için çıkış yapacak. Oyunun Microsoft Windows üzerindeki çıkış tarihi için 18 Ekim günü gösterildi. Ayrıca Activision yeni bir Bandicoot oyununa dair sinyaller vermiş de olabilir.

Yayıncı firma Guy Eh isimli Kanadalı bir içerik üreticisine Crash Bandicoot temalı bir hediye kutusu yolladı. Kutu Crash Bandicoot 4 Steam çıkışını kutlayan içeriklere sahip. Bunun yanı sıra gönderilen "Hungry for more? Try out our new Wumpa Pizza for $12.08!" yani "Daha fazlası için aç mısınız? 12.08 dolara bizim yeni Wumpa Pizzamızı deneyin!" gibi bir ifade yer alıyor. Burada kullanılan 12.08 ibaresi ise ise aynı zamanda oyun ödüllerinin dağıtıldığı The Game Awards'ın düzenleneceği tarihe tekabül ediyor. Dolayısıyla The Game Awards'da yeni bir Crash Bandicoot oyunu duyurulabilir.

Yılın en iyi ve gözde oyunlarının seçildiği Game Awards'ta her yıl farklı farklı oyunlar gözler önüne seriliyor. Etkinlik bu yıl 8 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek. Los Angeles'de organize edilecek olan etkinlikte muhtemel bir Crash Bandicoot oyununun yanı sıra pek çok farklı yapım da duyurulacak.