Counter-Strike: Global Offensive, Steam'de rekor kırmaya devam ediyor

Valve'ın 11 yıllık FPS nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive, popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de anlık oyuncu rekoru kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay boyunca birçok kez anlık oyuncu rekorunu tazeleyen CS: GO, 1,4 milyon oyuncuya ulaştı.

Şubat 2023 itibarıyla 11 yıllık tarihi boyunca tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısını birçok kez egale eden Counter-Strike: Global Offensive, Source 2 motoruyla geliştirildiği bildirilen Counter-Strike 2 haberlerinin duyurulmasının ardından kısa süre sonra tekrardan oyuncu rekoru kırdı.

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE OYUNCU REKORU KIRDI

Steam'in istatistiksel verilerini paylaşan internet sitesi SteamDB'de yer alan verilere göre Counter-Strike: Global Offensive, 1,420,183 oyuncu ile tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Bir önceki rekor Şubat 2023'te 1,32 milyondu. Yeni rekor ise 11 Mart Cumartesi günü kırıldı. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 11 yılın ardından sürekli büyüme göstermesi de CS:GO'nun hala en çok tercih edilen FPS nişancı oyunu olduğunun göstergesidir.

Riot Games'in oynaması ücretsiz FPS nişancı oyunu Valorant'ın 2020'de piyasaya sürülmesiyle beraber Counter-Strike: Global Offensive'in oyuncu sayısında düşüş yaşanmıştı. Valorant'ın piyasaya sürülmesinden ise yıllar sonra CS:GO tekrardan zirvenin tadını çıkarmaya başladı.

CS:GO'nun resmi Twitter hesabından ise yapılan paylaşımda 1,4 milyon takipçisine CS:GO'yu oynadıkları için teşekkür edildi.