Çok oyunculu The Last of Us oyunu ücretsiz olabilir

Yaklaşan The Last of Us çok oyunculu oyunu, iş ilanlarının geçmesi gereken bir şey olması durumunda oynaması ücretsiz olabilir.

Oyun sızıntıları ve söylentilerinin yer aldığı Reddit gönderisinde, geliştirici ekip Naughty Dog, kıdemli yapımcı iş ilanı oluşturdu. İş ilanında "AAA oyunları destekleyen bir prodüksiyon rolünde, oynaması ücretsiz, canlı başlık" özellikleri isteniyor.

YENİ THE LAST OF US OYUNU ÜCRETSİZ OLABİLİR

Oluşturulan iş ilanında açıkça The Last Of Us'tan bahsedilmese de The Last Of Us'ın San Francisco'da geçen devasa bir bağımsız çok oyunculu oyun geliştirdiği biliniyor. Bu nedenle, iş listesinin bu proje için olduğunu düşünmek mantıklıdır.

İş ilanının açıklamasında işe başvuracak adaylar için oynaması ücretsiz bir oyun üzerinde çalışacakları bildirildi. Daha önce The Last of Us çok oyunculu oyununun görünüşte live service oyun olacağı bildirilmişti ve iş tanımının aynı zamanda "müşteri desteği, oyuncu desteği veya topluluk yönetiminde" ve "ağ sunucusu veya çevrimiçi süreçlerle çalışma deneyimi" de talep ettiği göz önüne alındığında, durum böyle olacak gibi görünüyor.