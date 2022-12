Çok oyunculu Horizon oyunu geliyor

Horizon Tek Oyunculu, Çevrimiçi Proje ve Harici Proje ekiplerimiz için yetenekli kişiler aradığını söyleyen Guerilla Games, Horizon evreninde geçecek çok oyunculu oyununu da duyurdu.

ÇOK OYUNCULU HORIZON OYUNU GELİYOR

Guerilla Games'in Twitter'dan paylaştığı iş ilanında, "Aloy için destansı bir solo macera yaratmaya devam ediyoruz. Ama dahası var. Yeni bir dahili, Horizon evreninde ayrı bir Çevrimiçi Proje seti geliştiriyor. Yeni bir karakter kadrosu ve benzersiz stilize bir görünüme sahip olan arkadaşlar, Horizon görkemli vahşi doğasını birlikte keşfedebilecekler." sözlerine yer verdi.

Bunun ötesinde çok daha fazlasını bilmiyoruz, ancak çok oyunculu bir Horizon oyunu, PlayStation'ın en büyük serilerinden biri haline gelen kayda değer yeni bir girişi işaretleyecektir.

Şimdiye kadar, Horizon oyunları Horizon Zero Dawn ve bu yılki Horizon Forbidden West de dahil olmak üzere hepsi tek oyunculu oldu. Yaklaşan PS VR2 oyunu Horizon Call of the Mountain da tek oyunculu bir macera olacak.