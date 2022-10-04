CDPR, Yeni Bir Witcher Üçlemesi Planlıyor

CD Projekt Red'in yaptığı yeni açıklamaya göre yeni bir Witcher üçlemesi planlanıyor. Hikaye yeni ufuklara açılacak.

CD Projekt Red, içinde Cyberpunk, Witcher oyun serisi ve ismi belli olmayan yeni bir projenin yer aldığı bir yol haritası yayınladı. Yol haritasında Witcher oyun serisine eklenecek 3 yeni oyun olacağı, ve bu oyunların bir üçleme oluşturacağı da belirtildi. Kod adı Polaris olan bu yeni oyun şuanda gelişim aşamasında.

Geçtiğimiz aylarda serinin bir sonraki projesinin şuana kadar görmediğimiz bir okulu bize gösterebileceğini ve bu yeni oyunun eski Witcher serisinden başka bir hikayeyi esas alacağı bilgisini almıştık. Bu da demek oluyor ki Witcher 3 ile Geralt'ın hikayesinin sona erdiğini, ve bu yeni üçlemenin daha farklı ufuklara açılan bir Witcher dünyasının başlangıcı olduğunu da söyleyebiliriz.

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Yeni Witcher üçlemesi haberinin yanında aynı zamanda Canis Majoris kod adı altında bir Witcher oyunu daha planlanıyor. Bu oyun CDPR'ın açıklamasına göre yeni üçlemenin hikayesine direkt olarak bağlı olmayan, tekil bir oyun olacak. Oyunun geliştiriciliğini ise eski oyunlarında çalışmış olan farklı bir stüdyo üstlenecek, ancak farklı stüdyolardan geliştirilecek Witcher oyunları burada bitmiyor.

The Molasses Flood adında, CDPR himayesi altında çalışan bir firma, Witcher dünyasında geçen ve çok oyunculu oynanabilen bir proje üstlenecek. Çok oyunculu modunun yanında tek oyunculu bir hikaye da barındıracak bu oyun, gelişim aşamalarının en başında olduğu için henüz neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. Anca çok oyunculu konsepti olan bir Witcher oyunu gerçekten de ilgi çekici duruyor.