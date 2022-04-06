CD Projekt Red The Witcher 4'te neden Unreal Engine 5'e geçtiğini açıkladı

CD Projekt Red, şirket içi diğer oyunlarında kullandığı REDengine 4 yerine duyurdukları yeni The Witcher oyununda Unreal Engine 5'i neden kullanmaya karar verdiğine dair bazı bilgiler sundu.

CD PROJEKT RED NEDEN UNREAL ENGINE 5'E GEÇTİ?

Son Unreal akımının bir parçası olarak konuşan CD Projekt Red'in CTO'su Pawel Zawodny, "Unreal Engine 5'i dikkatimize getiren açık dünya desteğine doğru kaymasıydı" dedi. "Bu, açık dünya oyunları oluşturma deneyimimizin Epic'in tüm mühendislik gücüyle nasıl birleştiğini görmek istediğimiz yeni bir sayfa açıyor."

CD Projekt Red'in Sanat Yönetmeni Jakub Knapik, Epic Games'in diğer birçok stüdyoyla iş birliği sayesinde Unreal Engine 5'te zaten birçok arzu edilen özellik olduğunu belirtti. "Unreal Engine'in zaten dünyada bulunan birçok takım tarafından kullanılması, araçların tasarımında birçok perspektif yansıtıyor ve bu da aracın çok daha çevik olmasına yardımcı oluyor." sözlerine yer verdi. Bu nedenle, Polonyalı şirket diğer Unreal Engine 5'i kullanacağını açıkladı.

"Açık dünya oyunlarına karşı konuşurken akılda tutulması gereken şeylerden biri, diyelim ki doğrusal oyunlar, yanlış gidebilecek şeylerin olasılıkları veya göz önünde bulundurmanız gereken senaryolar doğrusal oyunlardan katlanarak daha yüksektir." dedi."Oyuncular istedikleri yöne gidebilirler, içeriği teorik olarak istedikleri şekilde işleyebilirler ve bu da gerçekten istikrarlı bir ortama ihtiyacınız olduğu anlamına gelir, bu da çizginin 1.600 diğer yerinde kırılmayacağına dair yüksek bir güven seviyesiyle değişiklik yapabileceğinize dair gerçekten istikrarlı bir ortama ihtiyacınız olduğu anlamına gelir."