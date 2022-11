CD Projekt Doğruladı: The Witcher Remake Açık Dünya Olacak

Unreal Engine 5 üzerinde Fool's Theory ekibi tarafından geliştirilen The Witcher Remake bünyesinde açık dünya formülüne yer verecek.

Unreal Engine 5 üzerinde Fool's Theory ekibi tarafından geliştirilen The Witcher Remake bünyesinde açık dünya formülüne yer verecek.

CD Projekt Red 2023'ün üçüncü çeyreğine odaklanan finans raporlarını yayımladı. Polonya merkezli oyun devi 28 yıllık şirket tarihinin finansal açıdan en verimli sürecini yaşıyor. Kamuoyu ile paylaşılan sunumlarda şirketin üçüncü çeyrek boyunca yaptığı girişimlerin finansal getirileri özetlendi.

The Witcher 3 Yeni Nesil Sürümü ile Gelen Yenilikler Açıklandı

Raporlarda bununla beraber The Witcher Remake projesi de anılıyor. Geçtiğimiz aylarda bir başka Polonyalı stüdyo tarafından geliştirildiği duyurulan The Witcher Remake için "tek kişilik, hikaye odaklı bir açık dünya oyunu" olarak bahsediliyor.

Geçtiğimiz süreçte remake projesi hakkında geniş detaylara yer verilmemiş, CD Projekt Red projeyi Canis Majoris kod adıyla duyurmuştu. Ancak raporlarda yer alan ifade doğrultusunda The Witcher Remake'in bir açık dünya deneyimi sunacağı doğrulandı.

2008'de çıkış yapan ve üçlemeyi başlatan orijinal The Witcher ise belirli bölgelerde kısıtlı oyun alanları vadediyor. 15 yıl önce çıkış yapan ilk oyunun dönemin teknolojik sınırlamaları ve CD Projekt Red'in teknik fırsatları sebebiyle açık dünya sunmadığını belirtmekte fayda var.

Raporlarda aynı zamanda Cyberpunk 2077'nin yakın süreçte elde ettiği devasa başarıya da yer veriliyor. Netflix üzerinde çıkış yapan Cyberpunk: Edgerunners animesi ile Cyberpunk 2077 Steam üzerinde 20 milyon satış barajını geride bıraktı. Mike Pondsmith imzalı Cyberpunk 2020 evreninden uyarlanarak geliştirilen yapım Studio Trigger'ın anime dizisi sayesinde muazzam bir başarıya imza attı.

CD Projekt ise Cyberpunk 2077 ve The Witcher oyunları ile temeli atılan başarıyı güçlendirmeyi hedefliyor. İlerleye süreçte yeni bir Cyberpunk oyunu daha platformlarda yerini alacak. Bununla beraber yeni bir The Witcher üçlemesi önümüzdeki 6 yıl içerisinde oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir stüdyo kuran Polonyalı dev son olarak The Witcher ve Cyberpunk'tan ayrı olarak yeni bir markanın geliştirme süreci için kolları sıvayacak.

Halihazırda pek çok farklı proje üzerinde çalışan firma The Witcher Remake çıkış tarihi hakkında açıklama yapmadı. Fakat ilk oyunu yeni nesil oyun standartlarında yeniden deneyim etmek isteyenler açık dünya haberini olumlu karşılayacaktır.