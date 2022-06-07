Capcom Showcase 2022 etkinliğinin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu - Haberler

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Capcom Showcase 2022 etkinliğinin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Capcom Showcase 2022 etkinliğinin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu

Popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Capcom, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Capcom Showcase'in dijital etkinliğinin daha önce duyurulan Capcom oyunlarıyla ilgili yaklaşık 35 dakikalık haberler ve derinlemesine güncellemelerin 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Önümüzdeki günlerde Xbox & Bethesda'nın birlikte gerçekleştireceği oyun etkinliğinin ardından ise 13 Haziran'da sahneyi Capcom devralacak. Daha önce duyurulan oyunlarda güncellemeler ve ilk defa duyurulacak yeni oyunların yer alacağı etkinlik gerçekleşecek.

CAPCOM SHOWCASE NE ZAMAN DÜZENLENECEK

Etkinliğin 13 Haziran'da düzenlenmesi beklenen etkinliği 35 dakikalık haber prömiyeri yapacak. Resmi duyuruya göre, "daha önce duyurulan oyunlarla ilgili ayrıntılara ve haberler daha detaylı işlenecek." Etkinlik, resmi Capcom YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak izlenilebilecek.

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CAPCOM SHOWCASE OYUNLARI

Capcom Showcase'de konuşulması beklenen oyunların listesi

  • Capcom Fighting Collection (24 Haziran 2022)
  • Capcom Arcade 2nd Stadium (2022)
  • Resident Evil Re:Verse (2022)
  • Resident Evil 4 Remake ( 24 Mart 2023)
  • Exoprimal (2023)
  • Pragmata (2023)
  • Street Fighter 6 (2023)
  • Resident Evil Village VR (TBA)
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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