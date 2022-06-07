Capcom Showcase 2022 etkinliğinin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu - Haberler

Önümüzdeki günlerde Xbox & Bethesda'nın birlikte gerçekleştireceği oyun etkinliğinin ardından ise 13 Haziran'da sahneyi Capcom devralacak. Daha önce duyurulan oyunlarda güncellemeler ve ilk defa duyurulacak yeni oyunların yer alacağı etkinlik gerçekleşecek.

CAPCOM SHOWCASE NE ZAMAN DÜZENLENECEK

Etkinliğin 13 Haziran'da düzenlenmesi beklenen etkinliği 35 dakikalık haber prömiyeri yapacak. Resmi duyuruya göre, "daha önce duyurulan oyunlarla ilgili ayrıntılara ve haberler daha detaylı işlenecek." Etkinlik, resmi Capcom YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak izlenilebilecek.

CAPCOM SHOWCASE OYUNLARI

Capcom Showcase'de konuşulması beklenen oyunların listesi