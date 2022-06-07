Capcom Showcase 2022 etkinliğinin 13 Haziran'da yapılacağı duyuruldu
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Capcom, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Capcom Showcase'in dijital etkinliğinin daha önce duyurulan Capcom oyunlarıyla ilgili yaklaşık 35 dakikalık haberler ve derinlemesine güncellemelerin 13 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Önümüzdeki günlerde Xbox & Bethesda'nın birlikte gerçekleştireceği oyun etkinliğinin ardından ise 13 Haziran'da sahneyi Capcom devralacak. Daha önce duyurulan oyunlarda güncellemeler ve ilk defa duyurulacak yeni oyunların yer alacağı etkinlik gerçekleşecek.
CAPCOM SHOWCASE NE ZAMAN DÜZENLENECEK
Etkinliğin 13 Haziran'da düzenlenmesi beklenen etkinliği 35 dakikalık haber prömiyeri yapacak. Resmi duyuruya göre, "daha önce duyurulan oyunlarla ilgili ayrıntılara ve haberler daha detaylı işlenecek." Etkinlik, resmi Capcom YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak izlenilebilecek.
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CAPCOM SHOWCASE OYUNLARI
Capcom Showcase'de konuşulması beklenen oyunların listesi
- Capcom Fighting Collection (24 Haziran 2022)
- Capcom Arcade 2nd Stadium (2022)
- Resident Evil Re:Verse (2022)
- Resident Evil 4 Remake ( 24 Mart 2023)
- Exoprimal (2023)
- Pragmata (2023)
- Street Fighter 6 (2023)
- Resident Evil Village VR (TBA)