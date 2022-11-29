Call of Duty Warzone 1 sunucuları tekrardan aktif oldu

Call of Duty Warzone 2'nin piyasaya sürülmesinden birkaç hafta önce Warzone 1, geçici olarak çevrimdışı hale getirilmişti. Warzone 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından ise Raven Software, Warzone 1'i tekrardan aktif ederken yeni ismi Call of Duty Warzone Caldera oldu.

Call Of Duty Warzone Caldera olarak adlandırılan oyun, sunucuları kapatılan oyun ile aynı olan Warzone, bazı önemli özelliklerinde eksiklik bulunmaktadır.

COD WARZONE 1, WARZONE CALDERA OLARAK GERİ DÖNDÜ

Warzone 1'de artık yalnızcda Caldera haritası bulunmaktadır ve iki oyun modu bulunuyor: battle royale Quads ve Solos. Warzone'un mevcut tüm silahları, özel sınıflar ve kilitleri bozulmadan kalırken, yeni savaş bileti veya eski savaş bileti içeriğinin kilidini açmanın herhangi bir yolu yoktur.

WARZONE CALDERA KAÇ GB?

Call of Duty Warzone 1'in tekrardan aktif olmasının ardından oyunu battlenet istemcisinden indirerek oynayabilirsiniz. Call of Duty Modern Warfare kurulum adı altında Warzone uCaldera'yı seçerek yalnızca 89 GB indirerek Warzone 1'e kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.