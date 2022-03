Call of Duty Vanguard kısa süreliğine ücretsiz oluyor! Call of Duty Vanguard nasıl alınır?

Call of Duty Vanguard için çok oyunculu modu 30 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında ücretiz oldu. Bu yeni ücretsiz erişim modu, yeni sezonun iki haritası, yeni bir mod ve oyunun en popüler haritalarından bazılarıyla dolu yeni bir çalma listesini içeriyor.

CALL OF DUTY VANGUARD KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU

Call of Duty'nin kendi sitesinde yayınladığı duyuruda Call of Duty Vanguard'ın iki haftalığına ücretsiz olacağı duyuruldu. Call of Duty yaptığı duyuruda, "30 Mart - 13 Nisan 2022 tarihleri arasında Vanguard Multiplayer'ı yeni Sezon İki haritaları, yeni bir objektif mod ve oyundaki en popüler haritalardan çeşitlilerini sunan öne çıkan bir Çalma Listesi dâhil olmak üzere ücretsiz olarak deneyin." sözlerine yer verdi.

Baharın gelmesiyle beraber yeni sezonun değişimini kutlamanın daha iyi bir yolu olduğunu söyleyen Call of Duty, yeni oyunu Vanguard'ın çok oyunculu haritalarını ve modlarını iki haftalığına oynaması ücretsiz yaptı. 13 Nisan 2022'ye kadar Call of Duty Vanguard'ı ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.

İki haftalık ücretsiz deneyimde Kazablanka ve Gondol'da başlatılan çok oyunculu haritalarında oynayabilirler. Daha fazla detay almak için buraya tıklayarak Call of Duty sitesine gidebilirsiniz.