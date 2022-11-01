Call of Duty Modern Warfare 2, PlayStation'da rekor kırdı

Infinity Ward'ın geliştirip Activision'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon savaş oyunu Call of Duty Modern Warfare 2, PlayStation Store'daki en büyük Call of Duty oyunu lansmanını yaptı.

PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile ön siparişler ve ilk gün satışları dahil olmak üzere PlayStation Store'daki en büyük Call of Duty lansmanı, Modern Warfare 2'nin oldu.

MODERN WARFARE, PLAYSTATION'DA REKOR KIRDI

Grafikleriyle göz kamaştıran sevilen savaş oyunu serisi Call of Duty'nin geçtiğimiz günlerde dünya çapındaki lansmanıyla beraber yüz binlerce oyuncu tarafından ilgi gören Modern Warfare 2, Call of Duty oyunu için şimdiye kadarki en büyük PlayStation Store lansmanı yaptı.

PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "@InfinityWard ve @Activision için bir Call of Duty oyunu için şimdiye kadarki en büyük PlayStation Store lansmanını (ön siparişler ve ilk gün satışları dahil) kutluyoruz. Call of Duty: Modern Warfare II artık PS4 ve PS5 için mevcut!" sözlerine yer verildi.