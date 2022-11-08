Call of Duty: Modern Warfare 2, kısa sürede yaklaşık 1 milyar dolar kazandı

Infinity Ward'ın geliştirip Activision'ın yayıncılığını üstlendiği ve geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare 2, grafikleri ve hikayesi ile oyuncuların beğenisine sunuldu. Modern Warfare 2, kısa sürede 800 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Activision'ın yayıncılığını yaptığı Call of Duty Modern Warfare 2'nin kısa bir süre içerisinde 800 milyon dolar kazandığı açıklandı.

MODERN WARFARE 2, 800 MİLYON DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİ

Activision Blizzard'ın gişe rekorları kıran serinin son oyunu Call of Duty Modern Warfare 2, 28 Ekim'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri 800 milyon doları aşkın gelir elde etti. Ayrıca Modern Warfare 2, Call of Duty serisinde bu dönüm noktasına ulaşan en hızlı oyun oldu.

PlayStation Store'da Call of Duty serisinin en iyi lansmanına sahip oyunu olan Modern Warfare 2, satış rakamları ile bir başarıya daha imza attığını açıkladı.

Modern Warfare 2'nin geçtiğimiz haftalar boyunca Steam'in en çok satan oyunları arasında ilk sırada yer alması da Activision için büyük bir başarıdır. Steam Deck'in haftalarca süren liderliğini elinden alan Call of Duty Modern Warfare 2, bir başarının daha sahibi oldu.