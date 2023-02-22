Bungie, hilecilere karşı açtığı bir diğer davada 4 milyon dolar kazandı

Oynaması ücretsiz MMORPG Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, geçtiğimiz günlerde LaviCheats'e karşı açtığı 6.7 milyon dolarlık davanın ardından bu kez AimJunkies adlı hilecilere karşı dava açtı. Açtığı davadan 4.3 milyon dolar kazanan Bungie, Destiny 2'de hilecilere göz açtırmıyor.

Destiny 2'nin yeni DLC'si Lightfall'un 28 Şubat'ta piyasaya sürülmesine sayılı günler kala geliştirici ekip Bungie, hile satıcısı AimJunkies'e karşı açtığı davada 4.3 milyon dolar kazandı.

BUNGIE, HİLE DAVASINDAN 4 MİLYON DOLAR KAZANDI

Hile karşıtı yasal savaş yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Bungie, ilk olarak Nisan 2021'de AimJunkies'e karşı dava açtı ve hile satıcısı AimJunkies'inhile yaparka telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Yabancı basına göre Dava, ilk olarak Mayıs 2021'de ABD Bölge Mahkemesi Yargıcının telif hakkı ihlallerini kanıtlamak için yeterli kanıt olmadığını söylemesi ile reddedildi. Bungie, sadece birkaç hafta sonra yeni bir dava açtı.

Bungie'nin geçtiğimiz haftalarda bir başka hile satıcısı LaviCheats'e açtığı 6.7 milyon dolarlık davanın ardından AimJunkies'e karşı açtığı davada 4.396.222 dolar kazandı.

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Kamuya yayınlanan mahkeme dosyasında ise şu sözlere yer verildi:

Yargıç Cox, Davalıları tüm Tahkim İddialarında sorumlu buldu, tazminat ve ihtiyati tedbir kararı verdi Makul avukatlık ücretleri ve uygun ihtiyati tedbir diliyle ilgili daha fazla sunumun ardından Yargıç Cox, 1 Şubat 2023'te Nihai Kararını verdi ve Bungie'nin talep ettiği kararı verdi. Ücretler ve masraflar ve ayrıca 31 Ocak 2023 tarihli Daimi Tedbir kararı alındı. Bkz. Rava Decl., Exs. A, B. Davalıların Bungie'ye borçlu olduğu toplam karar tutarı 4.396.222 $'dır. Tahkim kararı ve tedbir kararı iptal edilmemiş, değiştirilmemiş veya düzeltilmemiştir.