Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 9 – 15 Ocak 2023

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 9 – 15 Ocak 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

9 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

9 OCAK PAZARTESİ HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Fears to Fathom: Carson House – PC

Breakout 13 – PC

10 OCAK SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Flash Party – PC, Android

Path of the Midnight Sun – PC

11 OCAK ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Children of Silentown – PC, PS5

GROSS – PC

12 OCAK PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

KartRider: Drift – PC

Breakers Collection – Switch, Xbox One

Chasing Static – PS5, Xbox Series X|S

Dragon Ball Z: Kakarot – PS5, Xbox Series X|S

Lone Ruin – Switch, PC

Vengeful Guardian: Moonrider – PC, PS5

Rogue Ai Simulator – PC

Tom Clancy's The Division 2 – PC

Drago Noka – PC, Switch

Gatewalkers – PC

Terror of Hemasaurus – Switch

13 OCAK CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?