Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 20 – 26 Haziran 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 20 – 26 Haziran arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
20 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Autonauts - Switch
- The Elder Scrolls Online: High Isle – PC, PS, XBOX
- Broken Mind –PS4, Xbox One
- Nummels – PC
- Good Company – PC
- Shadowrun: Hong Kong Extended Edition – PC, PS, XBOX
- Shadowrun: Dragonfall Director's Cut –PC, PS, XBOX
- Shadowrun Returns – PS5, Xbox Series X/S
- Wreckfest – Switch
- Fall Guys: Ultimate Knockout – Switch, Xbox Series X
- Roller Champions – Switch
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- Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX – PS5, Switch
- Why Pizza? –Xbox One, Xbox Series X
- Steve Jackson's Sorcery: The Complete Collection –Switch, PS4
- Sonic Origins – PS5, Switch
- The Caligula Effect 2 – PC
- Gordian Quest – PC
- Deathsmiles I & II – PC
- Hatsune Miku Jigsaw Puzzle – PC, Xbox One
- Deliver Us the Moon – PS5, Xbox Series X
- Ruggnar –PC, Switch
- Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto – PC
- Naraka Bladepoint – Xbox Series X
- Capcom Fighting Collection – PS4, PC
- AI: The Somnium Files: Nirvana Initiative – PC, PS4
- Pocky & Rocky Reshrined – Switch, PS4
- Fire Emblem Warrior: Three Hopes – Switch
- A Winter's Daydream –Xbox Series X