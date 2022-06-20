Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 20 – 26 Haziran 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

20 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

20 HAZİRAN PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Autonauts - Switch

21 HAZİRAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

The Elder Scrolls Online: High Isle – PC, PS, XBOX

Broken Mind – PS4, Xbox One

Nummels – PC

Good Company – PC

Shadowrun: Hong Kong Extended Edition – PC, PS, XBOX

Shadowrun: Dragonfall Director's Cut – PC, PS, XBOX

Shadowrun Returns – PS5, Xbox Series X/S

Wreckfest – Switch

Fall Guys: Ultimate Knockout – Switch, Xbox Series X

Roller Champions – Switch

22 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX – PS5, Switch

Why Pizza? –Xbox One, Xbox Series X

23 HAZİRAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Steve Jackson's Sorcery: The Complete Collection – Switch, PS4

Sonic Origins – PS5, Switch

The Caligula Effect 2 – PC

Gordian Quest – PC

Deathsmiles I & II – PC

Hatsune Miku Jigsaw Puzzle – PC, Xbox One

Deliver Us the Moon – PS5, Xbox Series X

Ruggnar – PC, Switch

Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto – PC

Naraka Bladepoint – Xbox Series X

24 HAZİRAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR