Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? 13 – 19 Haziran 2022 hangi oyunlar çıkacak?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 13 – 19 Haziran arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
13 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn DLC – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- The Hand of Merlin – PS5, PC
- LumbearJack – Xbox One, Xbox Series X
- Kids On Site Hard Hat Edition – PS4, PC
- Fire and Maneuver – PC
- Nemesis: Distress – PC
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- Redout 2 – Xbox Series X, PC
- NeonWhite – PC, Switch
- Zorro: The Chronicles –PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch, Series X
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – PC, Switch
- Horgihugh and Friends – Switch
- Cloud Gardens – Switch
- Skeleton Crew – PC
- Starship Troopers: Terran Command – PC
- Final Vendetta – PS5, PC
- Oxide Room 104 – PC, PS5
- Deep Diving Adventures – Xbox One