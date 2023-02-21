Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB?
Gamegar Haberleri
Archangel Studios'un geliştirip yayıncılığını üstlendiği souls-like aksiyon macera oyunu Bleak Faith Forsaken'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB? Detayları haberimizde…
Dark Souls serisinden ilham alan aksiyon macera oyunu Bleak Faith: Forsaken'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB? İşte detaylar…
Bleak Faith Forsaken'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Bleak Faith: Forsaken'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.