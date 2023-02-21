Dark Souls serisinden ilham alan aksiyon macera oyunu Bleak Faith: Forsaken'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB? İşte detaylar…

BLEAK FAITH FORSAKEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bleak Faith Forsaken'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265 ekran kartı gerekmektedir.

BLEAK FAITH FORSAKEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300

: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

BLEAK FAITH FORSAKEN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56

: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

BLEAK FAITH FORSAKEN KAÇ GB?

Bleak Faith: Forsaken'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

İlgili Haberler