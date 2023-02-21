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Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB?

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Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB?

Archangel Studios'un geliştirip yayıncılığını üstlendiği souls-like aksiyon macera oyunu Bleak Faith Forsaken'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB? Detayları haberimizde…

Dark Souls serisinden ilham alan aksiyon macera oyunu Bleak Faith: Forsaken'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bleak Faith: Forsaken sistem gereksinimleri neler? Bleak Faith: Forsaken kaç GB? İşte detaylar…

Bleak Faith Forsaken'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56
  • DirectX : Sürüm 12
  • Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

Bleak Faith: Forsaken'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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