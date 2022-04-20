Black Squad sistem gereksinimleri neler? Black Squad kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bağımsız stüdyo tarafından geliştirip yayınlanan birincil şahıs bakış açısına sahip oynaması ücretsiz askeri bir aksiyon oyunu olan Black Squad'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Valofe tarafından geliştirilen Black Squad'ın sistem gereksinimleri neler? Black Squad kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oynaması ücretsiz FPS oyunları arasında oldukça çok tercih edilen Black Squad'ın minimum sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Black Squad'ın sistem gereksinimleri neler? Black Squad kaç GB? İşte detaylar…
10 oyun modu bulunan Black Squad'da istediğiniz gibi oynamanız üzere özel müsabaka oluşturma, 85'ten fazla silah, 48 harita, 10 karakter ve özelleştirilebilir 460'tan fazla silah kaplaması bulunmaktadır.
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Black Squad, oynaması ücretsiz bir oyundur. Bütün eşyalar, sadece oyunu oynayarak kazanılabilir. Düşmanları, arkadaşlarınızla veya iyi bir tek kişilik performans ile casual veya rekabetçi oyun stiliyle alt edin.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: CORE2 DUO 2.2GHZ/ AMD Athlon 64 X2 2.66GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE 8600 OR GT630/ RADEON HD 6750
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: CORE i3-4170/ AMD FX-8300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 or AMD Radeon HD 7950
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Black Squad'ı oynamak için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.