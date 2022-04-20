Black Squad sistem gereksinimleri neler? Black Squad kaç GB?

Oynaması ücretsiz FPS oyunları arasında oldukça çok tercih edilen Black Squad'ın minimum sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Black Squad'ın sistem gereksinimleri neler? Black Squad kaç GB? İşte detaylar…

BLACK SQUAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

10 oyun modu bulunan Black Squad'da istediğiniz gibi oynamanız üzere özel müsabaka oluşturma, 85'ten fazla silah, 48 harita, 10 karakter ve özelleştirilebilir 460'tan fazla silah kaplaması bulunmaktadır.

Black Squad, oynaması ücretsiz bir oyundur. Bütün eşyalar, sadece oyunu oynayarak kazanılabilir. Düşmanları, arkadaşlarınızla veya iyi bir tek kişilik performans ile casual veya rekabetçi oyun stiliyle alt edin.

Black Squad Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: CORE2 DUO 2.2GHZ/ AMD Athlon 64 X2 2.66GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE 8600 OR GT630/ RADEON HD 6750

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Black Squad Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit İşlemci: CORE i3-4170/ AMD FX-8300 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 or AMD Radeon HD 7950 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Black Squad Kaç GB?

Black Squad'ı oynamak için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.