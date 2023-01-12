Bisiklet kullanırken Twitch'te yayın yapan yayıncı, canlı yayındayken kaza geçirdi

Japonya'da bisiklet sürerken Twitch yayınları yapan Avustralyalı yayıncı Josh, canlı yayın sırasında bisikletiyle otoparka girmek isteyen araca çarptı. Çarpışma sonrası acıdan kıvranan yayıncı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

YAYIN YAPARKEN KAZA GEÇİRDİ

Japonya'da düzenli olarak bisiklete binen ve bu sürüşlerini Twitch'te takipçilerine canlı olarak aktaran JoshInJapan adlı yayıncı, göğsüne yerleştirdiği kamera ile yolculuklarını paylaşıyor. Bir canlı yayını sırasında bisikleti ile saatte 50km/h ile giden yayıncı, önündeki sinyal verip dönmeye çalışan aracı geç fark ederek son anda bisikletin frenlerine asıldı, ancak hızı nedeniyle duramadı ve dönmekte olan arabaya çarptı.

ACILAR İÇERİSİNDE KENDİNİ YERE ATTI

Çarpışma esnasında sağ eli bisiklet ile araba arasında kalan yayıncı, acıdan kıvranarak kendini bisikletten attı ve birkaç metre yürüdükten sonra yere oturdu. Yayıncının yardımına ise aracın şoförü geldi.

"SAĞ KOLUMDAN TÜMOR AMELİYATI GEÇİRDİM"

Bisiklet ile geçirdiği kaza videosu Twitter'da viral olmasının ardından neden bu kadar acı çektiği hakkında açıklamada bulunan yayıncı, "Sağ kolumda, kemiği zayıflatan ve bu nedenle normalde olabileceğimden çok daha fazla acı veren bir tümör ameliyatı geçirdim." sözleriyle yanıt verdi. Ayrıca, kaza sonrası hastaneye gittiğini ve durumunun iyi olduğunu da bildirdi.